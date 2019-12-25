Новые случаи коронавируса обнаружены в 8 районах Ленобласти

По состоянию на среду, 19 августа, у жителей 14 населенных пунктов в 8 районах Ленинградской области обнаружили коронавирусную инфекцию. Об этом сообщил региональный Роспотребнадзор.
Тест показал положительный результат у жителей Волхов, Всеволожска, Мурино, Хапо-Ое, Выборга, Приморска, Гатчины, Коммунара, Елизаветино, Киришей, Старой Слободы, Ропши, Разбегаево, Кузры.
Отметим, что всего за время эпидемии поправились 4382 человека.
Ранее мы рассказали о том, что за последние сутки в Ленобласти выявили 29 новых случаев заболевания COVID-19.
Фото: Piter.TV
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