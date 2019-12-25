Новые случаи коронавируса обнаружены в 8 районах Ленобласти

В общей сложности выздоровели уже 4382 гражданина.

По состоянию на среду, 19 августа, у жителей 14 населенных пунктов в 8 районах Ленинградской области обнаружили коронавирусную инфекцию. Об этом сообщил региональный Роспотребнадзор.

Тест показал положительный результат у жителей Волхов, Всеволожска, Мурино, Хапо-Ое, Выборга, Приморска, Гатчины, Коммунара, Елизаветино, Киришей, Старой Слободы, Ропши, Разбегаево, Кузры.

Отметим, что всего за время эпидемии поправились 4382 человека.

Ранее мы рассказали о том, что за последние сутки в Ленобласти выявили 29 новых случаев заболевания COVID-19.

Фото: Piter.TV