За последние сутки в Ленобласти выявили 29 новых случаев заболевания COVID-19

За последние сутки на территории Ленобласти зарегистрировали 29 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщил информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.
15 человек выздоровели, летальных случаев зафиксировано не было.
Всего за весь период пандемии в Ленобласти COVID-19 заразились 6484 человека, 4383 человек выздоровели, 70 человек умерли.
Ранее Piter.TV сообщил о том, что в кингисеппскую больницу направили новое оборудование.
Фото: Piter.TV
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