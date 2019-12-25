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За последние сутки в Ленобласти выявили 29 новых случаев заболевания COVID-19
Сегодня, 10:30
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nadezhda_sib

За последние сутки в Ленобласти выявили 29 новых случаев заболевания COVID-19

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Больше всего заболевших в Гатчинском районе.

За последние сутки на территории Ленобласти зарегистрировали 29 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщил информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.

15 человек выздоровели, летальных случаев зафиксировано не было. 

Всего за весь период пандемии в Ленобласти COVID-19 заразились 6484 человека, 4383 человек выздоровели, 70 человек умерли.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в кингисеппскую больницу направили новое оборудование. 

Фото: Piter.TV

 

Теги: коронавирус, пандемия
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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