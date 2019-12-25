За последние сутки в Ленобласти выявили 29 новых случаев заболевания COVID-19

Больше всего заболевших в Гатчинском районе.

За последние сутки на территории Ленобласти зарегистрировали 29 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщил информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.

15 человек выздоровели, летальных случаев зафиксировано не было.

Всего за весь период пандемии в Ленобласти COVID-19 заразились 6484 человека, 4383 человек выздоровели, 70 человек умерли.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в кингисеппскую больницу направили новое оборудование.

Фото: Piter.TV