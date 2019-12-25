В кингисеппскую больницу направлено новое оборудование

На приобретение маммографа, рентген-установки и флюорографа выделены средства из областной казны.

В рамках нацпроекта "Здравоохранение" в больницу города Кингисепп было направлено новое диагностическое оборудование. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.

Все приобретенные объекты были оплачены областным бюджетом. Так, на рентген-установку выделили 8,5 миллионов рублей, на маммограф - 12,3 миллионов рублей, а на флюорограф - 6,6 миллонов рублей.

Кроме того, в учреждении обновлен парк медицинского оборудования: закуплены компьютерный томограф, газовый анализатор и аппарат УЗИ, а также килород для аппаратов ИВЛ в инфекционном отделении.

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Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области