У курорта в Ленобласти планируют построить исследовательский центр РАН

На площадке будут проводить научные конференции.

Недалеко от курорта Красное озеро в Ленинградской области может появиться исследовательский центр петербургского РАН с конференц-залом для проведения мероприятий. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на директора учреждения Андрея Ронжина.

Предполоагается, что новая площадка будет базироваться в здании Института озероведения РАН. Там уже расположены несколько лабораторий, изучающих воды Финского залива.

По словам Ронжина, место было выбрано из-за удобного расположения, в частности – из-за близости горнолыжного курорта, который сможет привлечь молодежь. В центре можно будет проводить конференции, симпозиумы и семинары.

Однако на данный момент здание нуждается в ремонте, так как его долгое время никто не финансировал.

Ранее мы рассказали о том, что в Ленобласти пройдет совет почетных граждан по вопросам молодежи.

Фото: Piter.TV