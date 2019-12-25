В Ленобласти пройдет совет почетных граждан по вопросам молодежи

Участники обсудят патриотическое воспитание подростков и трудоустройство начинающих специалистов.

В четверг, 20 августа, в Ленинградской области состоится заседание почетных граждан региона по вопросам молодежной политики. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.

Заседание проведут в Центральном военно-морском музее имени Петра Великого. Начало мероприятия намечено на 15:00. Известно, что на нем будет присутствовать губернатор Александр Дрозденко.

Собравшиеся собираются рассмотреть методы патриотического воспитания молодежи и популяризацию здорового образа жизни среди подростков.

Кроме того, участники встречи обсудят возможности трудоустройства начинающих работников в разных сферах.

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