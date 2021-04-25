Дети и взрослые отравились парами хлора в одном из бассейнов Всеволожска

Годовалая девочка госпитализирована в тяжёлом состоянии. Остальным пострадавшим госпитализация не потребовалась, однако симптомы отравления не покидали их в течение суток.

В одном из бассейнов во Всеволожске случилось массовое отравление парам хлора. Пострадали несколько взрослых и детей, годовалая девочка госпитализирована в тяжёлом состоянии. Об этом пишет издание Spb.aif.ru со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета по Петербургу и Ленобласти.

Происшествие случилось во время празднования дня рождения школьника в ресторанном комплексе с баней и бассейном. На торжество были приглашены семьи с другими детьми. После застолья компания захотела искупаться, и мать одного из гостей зашла в воду с годовалой дочерью на руках. Малышке стало плохо, а скоро недомогание почувствовали и все остальные. У гостей и именинника начались головокружение и рвота, для них вызвали скорую помощь.

У годовалой пострадавшей было диагностировано обезвоживание, но её все-таки смогли спасти. Остальным пострадавшим госпитализация не потребовалась, однако симптомы отравления не покидали их в течение суток.

Предварительно установлено, что массовое недомогание было вызвано испарениями хлора, поскольку помещение с бассейном не проветривалось. Руководство комплекса свою вину не признало. Идёт следственная проверка.

Ранее мы сообщили о том, что четырехлетняя петербурженка по недосмотру взрослых отравилась таблетками от эпилепсии.

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