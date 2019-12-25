Четырехлетняя петербурженка по недосмотру взрослых отравилась таблетками от эпилепсии

В Невском районе 4-летняя девочка по недосмотру взрослых съела таблетки и попала в больницу. Об этом стало известно Piter.tv.
Девочка поступила в больницу днём 31 июля из квартиры по бульвару Красных Зорь. У неё диагностировали острое пероральное отравление неизвестным веществом депримирующего действия, ушибами мягких тканей правой теменной и лобной области справа. Ребёнок находится в тяжелом состоянии в реанимации.
Со слов отца, дочка по недосмотру съела несколько таблеток от эпилепсии. Семья полная, на учете в ПДН не состоит.
Недавно шестиклассница отравилась психотропным веществом, которое назначил невролог.
Фото: Piter.TV
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