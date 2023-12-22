Рабочий серьёзно пострадал на предприятии в Выборгском районе Ленобласти

Пострадавшего затянуло в конвейер, когда он, по предварительным данным, смазывал включенный механизм.

Вечером во вторник, 2 апреля, на предприятии по добыче щебня в Выборгском районе Ленобласти произошёл несчастный случай. 57-летнего рабочего затянуло в конвейер, когда он, по предварительным данным, смазывал включенный механизм. об этом стало известно Piter.TV.

Пострадавшего госпитализировали с переломами грудной клетки и рёбер.

СК Ленобласти проводит проверку.

Ранее мы сообщили о том, что в Ленобласти девочка получила компрессионный перелом позвоночника после прыжков на батуте.

Фото: Piter.TV