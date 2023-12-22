  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Рабочий серьёзно пострадал на предприятии в Выборгском районе Ленобласти
Сегодня, 8:28
209
lizapoluda Добавить в Яндекс.Новости

Рабочий серьёзно пострадал на предприятии в Выборгском районе Ленобласти

0 0

Пострадавшего затянуло в конвейер, когда он, по предварительным данным, смазывал включенный механизм.

Вечером во вторник, 2 апреля, на предприятии по добыче щебня в Выборгском районе Ленобласти произошёл несчастный случай. 57-летнего рабочего затянуло в конвейер, когда он, по предварительным данным, смазывал включенный механизм. об этом стало известно Piter.TV.

Пострадавшего госпитализировали с переломами грудной клетки и рёбер.

СК Ленобласти проводит проверку.

Ранее мы сообщили о том, что в  Ленобласти девочка получила компрессионный перелом позвоночника после прыжков на батуте.

Фото: Piter.TV

Теги: ленинрадская область, происшествия
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии