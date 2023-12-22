В Ленобласти девочка получила компрессионный перелом позвоночника после прыжков на батуте

В Ленинградской области восьмилетняя девочка получила компрессионный перелом позвоночника во время прыжков на батуте. Об этом стало известно Piter.tv.
Инцидент произошёл 28 марта. Семья девочки отдыхала в детском загородном клубе, расположенном в посёлке Полянское Выборгского района. Оттуда после прыжков на батуте её в состоянии средней тяжести доставили в больницу.
По какой причине произошёл несчастный случай, предстоит выяснить.
Ранее в Петербурге девочка упала с лошади и сломала позвоночник.
Фото: unsplas
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