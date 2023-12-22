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Разлив канализационных вод произошёл в Ленобласти
Сегодня, 10:37
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Разлив канализационных вод произошёл в Ленобласти

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В результате проведённого расследования стало известно, что произошел разлив сточных канализационных вод в реку Авлога.

На территории Всеволожского района Ленинградской области было обнаружено попадание сточных канализационных вод в реку Авлога. В настоящее время проводится расследование данного инцидента, в рамках которого будут предприняты все необходимые меры, сообщает пресс-служба прокуратуры Ленинградской области.

Городская прокуратура Всеволожска начала проверку соблюдения окружающей среды на территории поселка Заводской Всеволожского района Ленинградской области. В результате проведённого расследования стало известно, что произошел разлив сточных канализационных вод в реку Авлога.

В ближайшее время будет проведена комплексная оценка состояния канализационных сетей и водоочистных сооружений. При необходимости будут приняты срочные меры для устранения возможных проблем.

Ранее мы сообщили о том, что комтранс Ленобласти заинтересовался покупкой китайских автобусов.

Фото:  пресс-служба прокуратуры Ленобласти

Теги: ленинрадская область, экология
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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