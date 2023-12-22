Комтранс Ленобласти заинтересовался покупкой китайских автобусов

Важным фактором при выборе автобусов Yutong является возможность быстрой поставки запчастей из Китая в Россию и наличие технического обслуживания на территории Ленобласти.

На данный момент комитет по транспорту Ленобласти активно занимается выбором поставщиков автобусов в рамках предстоящей транспортной реформы. В связи с этим состоялась встреча с представителями китайского производителя Yutong, который уже вызвал интерес у местных перевозчиков.

Как рассказал глава ведомства Михаил Присяжнюк, важным фактором при выборе автобусов Yutong является возможность быстрой поставки запчастей из Китая в Россию и наличие технического обслуживания на территории Ленобласти.

В 2023 году китайская компания продала в России 1 732 автобуса, что принесло ей первое место среди китайских производителей и третье место в общем рейтинге после отечественных ПАЗ и НЕФАЗ.

Ранее мы сообщили о том, что весенние полевые работы стартовали в Ленобласти.

Фото: пресс-служба комитета по транспорту Ленобласти