Весенние полевые работы стартовали в Ленобласти

В племзаводе "Оредежский" уже подкормлено 125 га озимых и 564 га многолетних трав в "Русском поле", "Рапти" и "Оредежский".

В Лужском и Волосовском районах Ленинградской области началась весенне-полевая кампания. Сельхозпредприятия начали подкормку многолетних трав и озимых культур, а также боронование кормовых культур.

В племзаводе "Оредежский" уже подкормлено 125 га озимых и 564 га многолетних трав в "Русском поле", "Рапти" и "Оредежский". Боронование кормовых культур произведено на площади 164 га. С осени на поля вывезены 1,24 млн тонн органики, из которых 723 тыс. т внесены на площади 12 тыс. га.

Объём государственной поддержки на проведение весенней полевой кампании в этом году составил 600 млн рублей, что на 4% больше, чем в 2023 году.

Ранее мы сообщили о том, что поджоги сухой травы в Ленобласти были зафиксированы девять раз.

Фото: правительство Ленобласти