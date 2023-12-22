Поджоги сухой травы в Ленобласти были зафиксированы девять раз

По данным МЧС 47-ого региона, за этот день было зафиксировано девять случаев поджога общей площадью 2,3 га.

С 27 марта в Ленинградской области начался сезон поджогов сухой травы. По данным МЧС 47-ого региона, за этот день было зафиксировано девять случаев поджога общей площадью 2,3 га.

Эти случаи произошли в разных районах области, включая Всеволожский, Гатчинский, Кингисеппский, Кировский, Ломоносовский, Сланцевский и Тосненский районы.

Жителей области призывают не заниматься самостоятельным поджогом травы, поскольку это может привести к пожарам, уничтожению имущества, а также гибели животных и людей.

Ранее мы сообщили о том, что доля городов с благоприятной городской средой выросла в Ленобласти.

Фото: Telegram / МЧС Ленинградской области