Задержан подозреваемый по делу об отравлении детей в бассейне в Пензенской области

В результате инцидента накануне пострадали более 20 детей.

В Пензенской области задержали заместителя директора детско-юношеской спортивной школы по делу об отравлении в детей. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.

Напомним, 24 апреля в бассейне "Волна" в Нижнем Ломове более 20 детей отравились хлором во время плавания. По факту инцидента возбудили уголовное дело.

По подозрению в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекших отравление хлором детей в бассейне Нижнего Ломова (п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ), следствием задержан заместитель директора детско-юношеской спортивной школы Нижнеломовского района. из сообщения пресс-службы СК РФ

В настоящее время бассейн закрыт. Эксперты проводят проверку оборудования. Также врио губернатора Пензенской области Олег Мельниченко дал поручение провести проверку учреждений, в которых установлено оборудований как в бассейне, где произошел инцидент.

Ранее в Пермском крае задержали мать четырех детей, погибших на пожаре.

Фото: Piter.TV