Задержан подозреваемый по делу об отравлении детей в бассейне в Пензенской области

В Пензенской области задержали заместителя директора детско-юношеской спортивной школы по делу об отравлении в детей. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.
Напомним, 24 апреля в бассейне "Волна" в Нижнем Ломове более 20 детей отравились хлором во время плавания. По факту инцидента возбудили уголовное дело.
По подозрению в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекших отравление хлором детей в бассейне Нижнего Ломова (п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ), следствием задержан заместитель директора детско-юношеской спортивной школы Нижнеломовского района.
из сообщения пресс-службы СК РФ
В настоящее время бассейн закрыт. Эксперты проводят проверку оборудования. Также врио губернатора Пензенской области Олег Мельниченко дал поручение провести проверку учреждений, в которых установлено оборудований как в бассейне, где произошел инцидент.
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Фото: Piter.TV
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