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В Пермском крае задержали мать четырех детей, погибших на пожаре

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Мать оставила четырех малышей без присмотра.

В Пермском крае задержали мать четырех детей, погибших на пожаре. Об этом рассказали представители Следственного комитета России по региону. Женщина 1988 года рождения задержана в рамках уголовного дела, возбужденного из-за трагедии, произошедшей в Чусовском районе. Там скончались четверо несовершеннолетних.

По подозрению в совершенном преступлении задержана мать детей. В ближайшее время женщине будет предъявлено обвинение. Также следствие намерено обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении задержанной меры пресечения в виде заключения под стражу.

пресс-служба СК РФ по региону

Предположительно, мать оставила без присмотра четырех детей в поселке Утес. Во время пожара жертвами стали два трехлетних малыша, а также дети в возрасте пяти и шести лет. СК РФ ведет расследование по статье о халатности и причинении смерти по неосторожности. 

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Видео: TG / Life Shot

Теги: пермский край, следственный комитет, уголовное дело, утес, халатность
Категории: Новости России, Происшествия, Лента новостей, Тема дня,

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