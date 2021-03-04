Мальчик дал признательные показания следователям.

Подросток в Пермском крае убил свою семью из-за конфликта. Об этом сообщается на официальном сайте Следственного комитета. По данным надзорного ведомства, 16-летний мальчик дал признательные показания. Он заявил, что совершил убийство трех человек в поселке Октябрьский.

В ходе допроса подросток дал признательные показания о совершенных убийствах членов своей семьи. Мотивом преступления он назвал семейные конфликты...Следствием решается вопрос о предъявлении подростку обвинения и избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. пресс-служба СК РФ по региону

Напомним, что задержанный является сыном погибших матери и отца. Школьник предположительно также лишил жизни свою сестру. По словам подозреваемого, он совершил преступление из-за конфликта с родственниками вечером 1 марта. В частном жилом доме он ударил топором сначала женщину, затем мужчину, а затем малолетнюю девочку. Потерпевшие скончались на месте от рубленых ран. В настоящее время орудие преступление изъято оперативниками.

В настоящее время следователи устанавливают условия жизни мальчика, которые могли способствовать совершению особо тяжкого преступления.

Следователи установили подозреваемого в убийстве семьи в Пермском крае.

Фото и видео: YouTube/Следственный комитет России