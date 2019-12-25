Подростка, который предположительно расправился со своей семьей, везут из Екатеринбурга в Пермский край.

Следователи установили подозреваемого в убийстве семьи в Пермском крае. Об этом сообщается на официальном сайте СК РФ по региону. В надзорном ведомстве заявили, что преступление предположительно совершил сын жертв - молодой человек 2004 года рождения. В настоящее время он находится в Екатеринбурге. Правоохранительные органы доставляют его из Свердловской области для проведения следственных мероприятий. Подростка нашли в одном из местных хостелов.

Напомним, что трагедия с убийством трех человек произошла 2 марта в Пермском крае. В частном доме поселка Октябрьский погибли женщина и двое несовершеннолетних. Следствие возбудило уголовное дело по пунктам "а", "в", "д" части 2 статьи 105 УК РФ. В розыск был объявлен отец семейства 1980-го года рождения. Позже выяснилось, что он также есть в числе погибших.

Идентифицированы тела погибших - это члены одной семьи: мать 1979 года рождения, отец 1980 года рождения и их дочь 2008 года рождения. Изначально родственники погибших ошибочно опознали в одном из тел несовершеннолетнего подростка. Это произошло по причине сильного обезображивания лица и головы погибшего, вызванного наличием большого количества рубленых ран. Следственный комитет по региону

СЛедователи считают, что подозреваемый нанес множественные удары топором жертвам, а после скрылся на такси за пределами региона. Сейчас опрашиваются возможные свидетели преступления, устанавливают мотивы злоумышленника. Соседи охарактеризовали погибших положительно, семья считалась благополучной.

СК начал проверку после появления в соцсетях видео из пермского медцентра.

Фото: Следственный комитет России