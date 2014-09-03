СК начал проверку после появления в соцсетях видео из пермского медцентра

Надзорное ведомство даст правовую оценку действий персонала клиники.

В Пермском крае устанавливаются обстоятельства применения физического насилия к ребенку в медицинском учреждении. Об этом сообщается на официальном сайте Следственного комитета РФ по региону. Надзорное ведомство проверяет видеозапись, распространенную по социальным сетям. В кадре видно, что против несовершеннолетнего сестра применяет силу.

В настоящее время установлено, что ребенок находился на лечении в отделении ГБУЗ ПК "Клинического фтизиопульмонологического медцентра" с 16 сентября 2020 года по 20 января 2021 года. Следователи опрашивают работающий персонал, руководство учреждения, а также законных представителей пострадавшего мальчика.

Следствие изучает документацию, которая может касаться произошедшего в видео. В ходе проверки специалисты оценят действия сотрудников медицинского центра. Будет принято процессуальное решение.

В Пермском крае проверят видео, где двое подростков избивают сверстника.

Видео: TG / LIFE SHOT

