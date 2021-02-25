Двое школьников напали на лежащего в снегу мальчика.

В Пермском крае проверят видео, где двое подростков избивают сверстника. Об этом сообщили представители пресс-службы МВД по региону. В надзорном ведомстве обратили внимание на ролик, распространенный в социальных сетях. В паблике "Подслушано посёлок Уральский" в кадре показано, что лежащего на снегу мальчика бьют два школьника. Удары наносились ногами по рукам, голове и другим частям тела. Многие жители края написали в комментариях, что теперь боятся отпускать детей на учебу.

После появления видеозаписи был зарегистрирован материал проверки. Установлены участники инцидента – все они несовершеннолетние. Выясняются обстоятельства происшествия пресс-служба МВД по Пермскому краю

В настоящее время правоохранительные органы установили, что пострадавший подросток не обращался в медицинское учреждение за помощью.

В Соликамске задержали подозреваемого в жестоком убийстве двух человек.

Видео: ВК / Подслушано п.Уральский (16+)