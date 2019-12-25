Мужчина поджег знакомых по застолью в бытовке.

В Соликамске задержали подозреваемого в жестоком убийстве двух человек. Об этом рассказали представители Следственного комитета по Пермскому краю. По данным надзорного ведомства, пойман 38-летний мужчина. Считается, что именно он в ночь на 15 февраля в лесном массиве около села Тохтуева расправился с местными рабочими.

Напомним, что два человека погибли во время пожара в бытовке. Еще один мужчина получил ожоги тела. По версии следствия, фигурант расследования (уроженец поселка Керчевский) вместе с жителем Соликамска распивали спиртные напитки. Между ними завязался конфликт. Злоумышленник взял емкость с горючей жидкостью, разлил ее содержимое по помещению, а после поджег. Затем преступник позвонил брату, чтобы тот отвез его в город. Однако оперативники смогли быстро установить местоположение подозреваемого.

Во время пожара погибли 45-летний и 32-летний мужчины. Третий потерпевший, 1975 года рождения, смог выбраться из вагончика. Он дошёл до ближайшей лесопилки и сообщил о случившимся сообщение СК РФ по региону

По данному факту возбуждено уголовное дело по пунктам а, е части второй статьи 105 УК РФ. Следователи будут обращаться в суд с ходатайством об аресте подозреваемого.

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Фото: perm.sledcom.ru