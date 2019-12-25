В Пермском крае нашли мертвым 23-летнего заключенного

Заключенный свел счеты с жизнью.

В ИК №9 в Соликамске Пермского края покончил с собой 23-летний заключенный, сообщает "КП" со ссылкой на управление Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по региону.

Сообщается, что заключенный в тяжелом состоянии был доставлен в больницу, но спасти его не смогли. Признаков насильственной смерти не обнаружено. При мужчине была записка, в которой он объяснил причины своего ухода из жизни.

Уточняется, что этот заключенный не единожды осужден за тяжкие преступления. По факту гибели заключенного в ведомстве проводится проверка. Проводят проверку и следственные органы, а также прокуратура региона.

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