В Пензенской области задержали школьника, готовившего теракт

В Пензенской области задержали 16-летнего школьника, готовившего теракт. Об этом рассказали представители Центра общественных связей ФСБ. Против подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье за подготовку к террористическому акту. Известно, что юноша ранее написал в социальных сетях о том, что планирует расстрелять одноклассников. Трагедия могла произойти в апреле текущего года.
ФСБ РФ во взаимодействии со Следственным комитетом РФ и МВД России в Пензенской области предотвращен террористический акт в образовательном учреждении. В результате проведенных мероприятий задержан причастный к подготовке данного преступления гражданин России.
ЦОС ФСБ
В настоящее время фигурант расследования помещен под домашний арест. Он не признает вину. Детский омбудсмен по региону Елена Столярова заявила журналистам "РИА Новостей" о том, что отрицательных характеристик в учебном учреждении мальчик не имеет. Он воспитывается в многодетной семье. В ФСБ добавили, что по месту его жительства оперативники изъяли нелегально хранящееся гладкоствольное охотничье ружье, порох и средства связи.
В Пензе адвокат снял на видео подзащитного, которого, предположительно, избили в полиции.
Фото: Piter.tv
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