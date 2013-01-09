В Пензенской области задержали школьника, готовившего теракт

ФСБ: Мальчик написал в соцсетях, что хочет расстрелять одноклассников.

В Пензенской области задержали 16-летнего школьника, готовившего теракт. Об этом рассказали представители Центра общественных связей ФСБ. Против подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье за подготовку к террористическому акту. Известно, что юноша ранее написал в социальных сетях о том, что планирует расстрелять одноклассников. Трагедия могла произойти в апреле текущего года.

ФСБ РФ во взаимодействии со Следственным комитетом РФ и МВД России в Пензенской области предотвращен террористический акт в образовательном учреждении. В результате проведенных мероприятий задержан причастный к подготовке данного преступления гражданин России. ЦОС ФСБ

В настоящее время фигурант расследования помещен под домашний арест. Он не признает вину. Детский омбудсмен по региону Елена Столярова заявила журналистам "РИА Новостей" о том, что отрицательных характеристик в учебном учреждении мальчик не имеет. Он воспитывается в многодетной семье. В ФСБ добавили, что по месту его жительства оперативники изъяли нелегально хранящееся гладкоствольное охотничье ружье, порох и средства связи.

В Пензе адвокат снял на видео подзащитного, которого, предположительно, избили в полиции.

Фото: Piter.tv