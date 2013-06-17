В Пензе адвокат снял на видео подзащитного, которого, предположительно, избили в полиции

Подано заявление в Следственный комитет.

В Пензе адвокат снял на видео подзащитного Виталия Вьюнова, которого, предположительно, избили в полиции. На лице человека видны гематомы и следы многочисленных ударов.

Вьюнова задержали по подозрению в вымогательстве. Он рассказал, что после полицейские связали его ноги тросом и начали сильно избивать. После этого мужчину раздели и угрожали изнасиловать резиновой дубинкой.

Адвокат Александр Федулов, сотрудничающий с "Зоной права", снял видео в момент, когда его подзащитного привезли на допрос.

Он подал заявление в Следственный комитет. В данный момент проведена медицинско следственная экспертиза.

Ранее глухонемой петербуржец обжаловал штраф за протест в городском суде.

Видео: TG / Baza