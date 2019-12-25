Глухонемой петербуржец обжаловал штраф за протест в городском суде

Без переводчика мужчина не мог полноценно отстоять свои права.

Петербуржец с инвалидностью III группы по слуху смог обжаловать штраф за "скандирование лозунгов" на протестной акции 31-го января в Петербурге. Об этом 9 февраля сообщил Telegram-канала "Апология протеста".

Ранее Красносельский районный суд постановил оштрафовать Евгения Агафонова на 5 тысяч рублей. При этом мужчина не слышал призывы полиции о прекращении акции и в целом о мероприятии не знал. В день митинга он направлялся в магазин, но был задержан.

Адвокат Сергей Локтев отметил, что переводчика задержанному никто не предоставил. Самостоятельно он не мог полноценно пользоваться своими правами.

Решение первой инстанции обжаловал Санкт-Петербургский городской суд. Ранее подать апелляцию Агафонову посоветовал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Фото: Piter.TV