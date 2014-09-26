Почти 100 человек арестовали после субботней протестной акции

Только несколько дел прекратили.

В суды Петербурга после несогласованной протестной акции 24 сентября поступило 122 материала. Почти по всем уже вынесли приговор. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Пр 97 материалам суды вынесли решение об аресте. Самый строгий приговор — 14 суток, их получили 2 человека. Также задержанных штрафовали, а кому-то назначили обязательные работы. Только 3 дела прекратили.

Основная протестная акция прошла 24 сентября на Сенной площади.

Ранее стало известно, коснется ли мобилизация студентов частных вузов.

Фото: Telegram / Протестный Петербург