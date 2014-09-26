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Почти 100 человек арестовали после субботней протестной акции
Сегодня, 9:08
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Почти 100 человек арестовали после субботней протестной акции

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Только несколько дел прекратили.

В суды Петербурга после несогласованной протестной акции 24 сентября поступило 122 материала. Почти по всем уже вынесли приговор. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Пр 97 материалам суды вынесли решение об аресте. Самый строгий приговор — 14 суток, их получили 2 человека. Также задержанных штрафовали, а кому-то назначили обязательные работы. Только 3 дела прекратили. 

Основная протестная акция прошла 24 сентября на Сенной площади. 

Ранее стало известно, коснется ли мобилизация студентов частных вузов. 

Фото: Telegram / Протестный Петербург

Теги: арест, протестная акция
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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