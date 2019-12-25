Феминистка организовала протестную акцию на набережной канала Грибоедова

За размещение баннера подсудимая приговорена к домашнему аресту на 5 суток.

Октябрьский районный суд Петербурга привлек к административной ответственности участницу протестного движения "Феминистское Антивоенное Сопротивление" за нарушение установленного порядка. Об этом сообщила Объединённая пресс-служба судов города на Неве.

Как удалось установить, 3 октября подсудимая организовала и провела пикетирование в составе двух человек, разместив на гранитном ограждении набережной канала Грибоедова баннер с надписью: "Цинковый гробик на колесиках уже на твоей улице". Впоследствии фотографии баннера появились в Telegram-канале движения.

По словам подсудимой, она не понимает, за что была задержана. Защита пояснила, что вина активистки не доказана, кроме того, по делу допущен ряд процессуальных нарушений. Тем не менее, суд всё же вынес приговор в виде административного ареста сроком на 5 суток.

Ранее мы сообщили о том, что в суды Петербурга поступило 32 иска об оспаривании мобилизации.

Фото: Piter.TV