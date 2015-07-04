В суды Петербурга поступило 32 иска об оспаривании мобилизации

В Красногвардейский суд поступило 10 исков, в Московский суд – 5 исков, Фрунзенский суд – 5 исков, 3 из которых прекратили.

В Петербурге 18 октября зарегистрировали 32 иска об оспаривании мобилизации. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов города.

В Красногвардейский суд поступило 10 исков, в Московский суд – 5 исков, Фрунзенский суд – 5 исков, 3 из которых прекратили. По одному иску зарегистрировали в Кировском, Колпинском и Петроградском районных судах.

Напомним, что суд Петербурга отказал мобилизованному в переходе на АГС. В заявлении Березин указал, что "военная служба противоречит его убеждениям". В связи с этим он просил признать незаконными повестку и решение о мобилизации, а военную службу попросил заменить на альтернативную гражданскую.

Ранее трое петербуржцев отозвали иски к военкомату Петербурга по мобилизации. Петербуржец Бакалинский, иск которого был первым в России против мобилизации, отозвал свои претензии без объяснения причины. Второй истец, Игорь Миничев, так же отозвал свой иск без объяснения.

Фото: Piter.tv