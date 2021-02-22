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Суд Петербурга отказал мобилизованному в переходе на АГС
Сегодня, 20:10
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Суд Петербурга отказал мобилизованному в переходе на АГС

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В заявлении Березин указал, что "военная служба противоречит его убеждениям".

В Невском районной суде рассмотрели иск мобилизованного петербуржца Кирилла Березина. Об этом 18 октября рассказали в объединенной пресс-службе судов города. 

В заявлении Березин указал, что "военная служба противоречит его убеждениям". В связи с этим он просил признать незаконными повестку и решение о мобилизации, а военную службу попросил заменить на альтернативную гражданскую.

Суд Березину отказал.

"Повод обратиться в прокуратуру" – адвокат о временном запрете на оформление брони в военкоматах. Ранее в СМИ появилась информация, что военкоматы Петербурга запретили предприятиям города бронировать сотрудников от частичной мобилизации до 28 октября.

Фото: Piter.tv
 

Теги: альтернативная военная служба, мобилизованные петербуржцы
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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