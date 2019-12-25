"Повод обратиться в прокуратуру" – адвокат о временном запрете на оформление брони в военкоматах

Ранее в СМИ появилась информация, что военкоматы Петербурга запретили предприятиям города бронировать сотрудников от частичной мобилизации до 28 октября.

Во вторник, 18 октября, появилась информация о приостановлении бронирования в Петербурге. Такое объявление, по данным "Фонтанки", появилось на входе военного комиссариата Центрального района.

Адвокат Александр Почуев в разговоре с Piter.tv объяснил, что согласно действующему законодательству в Петербурге есть предприятия, которые даже в случае войны должны работать, а их сотрудники должны быть забронированы, особенно там, где предполагается бронь.

К этому можно относиться, как к поводу написать заявление в прокуратуру. А прокуратура уже устранит это недоразумение. Александр Почуев, адвокат

Ранее мы писали. что адвокат Александр Почуев объяснил, почему повестки москвичей до сих пор действительны.

Фото: Piter.TV