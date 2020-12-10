Молодые люди работают в "красной" зоне.

Четверо "альтернативных" военнослужащих 11 месяцев работают в Покровской больнице Петербурга. Об этом рассказали 22 февраля в пресс-службе комитета по здравоохранению города. Молодые люди, которые выбрали альтернативную гражданскую службу, приняли решение работать в "красной" зоне больницы.

В комздраве отметили, что несмотря на то, что у ребят была возможность отказаться, они остались и работают санитарами.

В течение десяти лет альтернативную гражданскую службу прошли в Покровской больнице 35 человек. В течение 306 дней работы в режиме инфекционного стационара в Покровской больнице пролечили 13887 пациентов, сейчас 489 пациентов находятся на лечении в стационаре.

В ближайшее время в Петербурге развернут четыре площадки для реабилитации пациентов, которые переболели коронавирусом.

Фото: Piter.tv