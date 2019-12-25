Реабилитационные центры от коронавируса откроются как минимум в четырех стационарах Петербурга

В реабилитации нуждаются около 2,5 тыс. горожан.

В ближайшее время в Петербурге развернут четыре площадки для реабилитации пациентов, которые переболели коронавирусом. Об этом накануне на пресс-конференции в "ТАСС" сообщил первый заместитель комитета по здравоохранению Андрей Сарана.

Реабилитацию будут проводить в Центре им. Алмазова, Мариинской больнице, Николаевской больнице, больнице святого Георгия. Сейчас такую работу проводят Госпиталь для ветеранов войн и больница №40. Прежде всего восстановление необходимо тем, кто перенес болезнь в тяжелом виде. Таких пациентов 10 тыс., при этом 8,5 тыс. из них уже получили помощь.

На данный момент Петербург находится на спаде второй волны.

Ранее специалист рассказал, как проходит реабилитация.

Фото: Piter.TV