Врачи предлагают реабилитировать переболевших коронавирусом током

Судя по итогам исследований, можно управлять параметрами дыхания стимуляцией спинного мозга.

В пятницу, 19 февраля, заведующий лабораторией физиологии движений Петербургского института им.Павлова Юрий Герасименко заявил, что с помощью специального тока можно проводить стимуляцию спинного мозга, которая повлияет на восстановление ыхательной функции у пациентов, которые переболели коронавирусом. Об этом сообщил "Интерфакс".

Исследование показало, что пациентов, перенесших коронавирус, увеличиваются параметры вдоха и выдоха. Ученые предпринимают попытки в создании специальной системе тренировок с использованием стимуляции спинного мозга, чтобы управлять вдохом и выдохом. Метод пока не утвердили в качестве технологии лечения. Однако специалист отметил, что стимуляцию током используют в лечении пациентов, которые перенесли инсульт.

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Фото: Piter.TV