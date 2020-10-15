Смольный объяснил рост госпитализаций по коронавирусу

В пятницу, 19 февраля, Смольный объяснил, почему в последние дни выросло число госпитализации пациентов с коронавирусом. Как оказалось, петербургские стационары теперь принимают пациентов из групп риска вне зависимости от тяжести течения заболевания.
Первый замглавы комитета по здравоохранению Андрей Сарана уточнил, что в целом число госпитализаций показывает сокращение более чем на четверть. Можно заявить, что вторая волна коронавируса идет на спад.
У нас примерно 330-370 в сутки ежедневно госпитализируется. Это серьезная цифра, но не пиковые значения, как было в конце декабря
приводит слова чиновника Интерфакс.
В отчете координационного совета указано, что умеренное повышение количества госпитализаций говорит о замедлении и нестабильности тренда на снижение интенсивности распространения новой коронавирусной инфекции.
Ранее мы писали, что пункты вакцинации от коронавируса откроются в пяти ТРЦ Петербурга 24 февраля.
Фото: Piter.TV
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