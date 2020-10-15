Смольный объяснил рост госпитализаций по коронавирусу

Больницы города выполняют рекомендации Минздрава и госпитализируют пациентов вне зависимости от тяжести течения заболевания.

В пятницу, 19 февраля, Смольный объяснил, почему в последние дни выросло число госпитализации пациентов с коронавирусом. Как оказалось, петербургские стационары теперь принимают пациентов из групп риска вне зависимости от тяжести течения заболевания.

Первый замглавы комитета по здравоохранению Андрей Сарана уточнил, что в целом число госпитализаций показывает сокращение более чем на четверть. Можно заявить, что вторая волна коронавируса идет на спад.

У нас примерно 330-370 в сутки ежедневно госпитализируется. Это серьезная цифра, но не пиковые значения, как было в конце декабря приводит слова чиновника Интерфакс.

В отчете координационного совета указано, что умеренное повышение количества госпитализаций говорит о замедлении и нестабильности тренда на снижение интенсивности распространения новой коронавирусной инфекции.

Ранее мы писали, что пункты вакцинации от коронавируса откроются в пяти ТРЦ Петербурга 24 февраля.

Фото: Piter.TV