Трое петербуржцев отозвали иски к военкомату Петербурга по мобилизации

Петербуржец Бакалинский, иск которого был первым в России против мобилизации, отозвал свои претензии без объяснения причины. Второй истец, Игорь Миничев, так же отозвал свой иск без объяснения.

В Петербурге Фрунзенский сул рассмотри иска мужчин, которые попали под частичную мобилизацию, к городскому военкомату. Об этом пишет "Коммерсант".

Истцы считали, что их призвали с нарушениями, в том числе, что не предоставили возможность заменить солдатскую службу на альтернативную гражданскую.

Петербуржец Бакалинский, иск которого был первым в России против мобилизации, отозвал свои претензии без объяснения причины. Второй истец, Игорь Миничев, так же отозвал свой иск без объяснения.

Истец Михаил Мутыгуллин забрал иск, потому что ему предоставили отсрочку. Судья объяснил, что подать иски снова по тем же обстоятельствам мобилизованные не имеют права.

Напомним, что петербуржцы продолжают подавать в суд на решение о их мобилизации. Все истцы пытаются признать решение об их мобилизации незаконным. Кто-то ссылается на то, что военная служба противоречит его убеждениям, у кого-то есть проблемы со здоровьем, а у кого-то — неподходящий возраст. Один из мужчин указывает, что его работа обеспечивает стабильность национальной платежной системы, финансового рынка и наличного денежного обращения, поэтому ему нужна отсрочка.

Ранее в Смольном рассказали, как поступят с компаниями, которые не подали списки для мобилизации.

Фото: Piter.tv

