Петербуржцы продолжают подавать в суд на решение о их мобилизации

Пока конкретных решений вынесено не было.

В суды Петербурга продолжают поступать иски об оспаривании решений о мобилизации. Больше всего исков (3) зарегистрировал Фрунзенский районный суд, сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

По 2 иска зарегистрировано в Красногвардейском и Приморском районных судах, и по 1 — в Выборгском, Колпинском, Невском.

Все истцы пытаются признать решение об их мобилизации незаконным. Кто-то ссылается на то, что военная служба противоречит его убеждениям, у кого-то есть проблемы со здоровьем, а у кого-то — неподходящий возраст. Один из мужчин указывает, что его работа обеспечивает стабильность национальной платежной системы, финансового рынка и наличного денежного обращения, поэтому ему нужна отсрочка.

Самый первый иск поступил в начале октября во Фрунзенский районный суд. Меры предварительной защиты он принимать не стал, так как "решение о мобилизации является обязательным к исполнению и данной меры в виде приостановления мобилизации граждан нормами КАС РФ не предусмотрено".

Ранее Piter.tv сообщил о том, что депутат Милонов вернулся в Петербург, чтобы затем отправиться на фронт добровольцем.

Фото: Piter.tv