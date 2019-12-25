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Милонов вернулся в Петербург, чтобы затем отправиться на фронт добровольцем
Сегодня, 15:11
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nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

Милонов вернулся в Петербург, чтобы затем отправиться на фронт добровольцем

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Он уже отбывал на военную службу, но в другом статусе.

Депутат Госдумы Виталий Милонов объяснил свое появление в Петербурге. Ранее он отправился на фронт в рамках мобилизации.

Как оказалось, Милонов прибыл в военкомат Кировского района, чтобы написать заявление о призыве на военную службу в качестве добровольца. 

Как пояснил депутат "Фонтанке", ранее он был военнослужащим народной милиции ДНР, но после подписания документов о вхождении ДНР в состав России отдельной структуры нет. Чтобы не нарушать статус депутата, он решил отправиться добровольцем. Напомним, что у депутатов Госдумы и членов Совета Федерации есть бронь.

Ранее губернатор Петербурга Александр Беглов рассказал о петербуржцах, отказывающихся от отсрочки по мобилизации. 

Фото: ВКонтакте / Виталий Милонов

Теги: виталий милонов, депутат, доброволец
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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