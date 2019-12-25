Беглов рассказал о петербуржцах, отказывающихся от отсрочки по мобилизации

Люди, не подходящие по состоянию здоровья, все равно хотят пойти на военную службу.

Губернатор Петербурга Александр Беглов решил рассказать о случаях, в которых жители города отказывались от отсрочки или брони по мобилизации.

По словам градоначальника, они делают это "из патриотических чувств". Так, например, на военную службу захотел мужчина, который не успел завершить реабилитацию после операции. Гражданин является ветераном боевых действий. Мужчина не стал брать справки в военкомат и заявил, что будет служить.

Еще один подобный случай произошел с молодым человеком, который страдает болезнью сердца. Он отказался от прохождения медкомиссии.

Один мужчина работает инженером на предприятии в области робототехники. Он самостоятельно пришел в военкомат, так как является офицером запаса.

Беглов не уточнил, кого из них в итоге взяли на службу, но написал о том, что "не всем доведется служить по объективным причинам".

Ранее военный комиссар Петербурга заявил о том, что в теории мобилизовать могут человека без армейского опыта.

Фото: пресс-служба администрации Красногвардейского района