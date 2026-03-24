Правительство продлило для предприятий угольной отрасли отсрочку уплаты налогов и страховых взносов

Сроки уплаты продлили до 30 апреля 2026 года включительно.

Правительство России продлило для предприятий угольной отрасли отсрочку уплаты налогов и страховых взносов. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами.

Сроки уплаты налога на добычу полезных ископаемых и страховых взносов продлили до 30 апреля 2026 года включительно. Компании смогут погашать задолженность равными частями ежемесячно с мая до конца ноября нынешнего года. До конца апреля к угольным компаниям не будут применяться взыскания при условии, что против них не возбуждена процедура банкротства.

Мишустин подчеркнул, что действие отдельных мер поддержки организаций угольной отрасли продлено в условиях сохраняющейся рыночной конъюнктуры.

