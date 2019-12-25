Военный комиссар Петербурга: в теории мобилизовать могут человека без армейского опыта

На данный момент таких граждан стараются не призывать.

Теоретически на военную службу в рамках частичной мобилизации могут призвать тех, кто не служил в армии. Об этом в эфире телеканала "Санкт-Петербург" 3 октября заявил военный комиссар Петербурга Сергей Качковский.

На данный момент комиссариаты стараются не призывать таких людей, но, если у мужчину нет ограничений по здоровью, то он тоже подлежит мобилизации.

Кроме того, Качковский назвал возрастные рамки подлежащих частичной мобилизации: военнообязанные прапорщики, мичманы, солдаты-сержанты, матросы подлежат мобилизации до 50 лет. Младшие офицеры – до капитанского звания включительно – до 60. Старшие офицеры – майоры, подполковники, полковники – до 65 лет. Ранее в Минобороны говорили о том, что в приоритете находятся военнообязанные первого разряда.

Также Сергей Качковский заявил о том, что военная кафедра и срочная служба считаются военным опытом.

Фото: официальный сайт "Единой России"