Минпромторгу поручили составить предложения по отсрочке новых правил расчета утилизационного сбора на автомобили

Минпромторгу РФ поручили оперативно представить предложения по возможной отсрочке даты вступления в силу новых правил расчета утилизационного сбора на легковые автомобили. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на письмо председателя "Деловой России" Алексея Репика в адрес первого вице-премьера РФ Дениса Мантурова.

В тексте письма отмечается, что с введением нового подхода получится не только поддержать официальных дилеров транспортных средств, но и защитить потребителей от недобросовестных поставщиков. Поскольку с форс-мажорной задержкой в доставке могли столкнуться и те граждане, которые оплатили автомобиль до объявления о готовящихся изменениях, необходимо проработать и представить варианты расширения переходного периода. Также Репик добавил, что в конце календарного года у покупателей наблюдаются затруднения с доставкой и прохождением таможенных процедур.

