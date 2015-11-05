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Петербуржцу, который пытался оспорить свою мобилизацию в суде, дали отсрочку
Сегодня, 12:37
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Петербуржцу, который пытался оспорить свою мобилизацию в суде, дали отсрочку

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При этом решение об отсрочки принимал не суд.

Петербуржец отказался от иска с оспариванием решения о мобилизации, так как ему и так предоставили отсрочку. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Иск от Михаила Мутыгуллина поступил во Фрунзенский районный суд в начале октября. Мужчина указал, что является рядовым (матросом), ему более 35 лет, боевого опыта нет. 25-го сентября он получил повестку. С решением не согласен, прежде всего из-за возраста.

Решение предстоит вынести Санкт-Петерургскому городскому суду. Пока иск об отказе только зарегистрирован. 

Сейчас в судах Петербурга рассматривается как минимум 13 исков об отмене своего призыва на военную службу. 

Фото: Piter.tv

Теги: мобилизация, отсрочка
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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