Петербуржцу, который пытался оспорить свою мобилизацию в суде, дали отсрочку

При этом решение об отсрочки принимал не суд.

Петербуржец отказался от иска с оспариванием решения о мобилизации, так как ему и так предоставили отсрочку. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Иск от Михаила Мутыгуллина поступил во Фрунзенский районный суд в начале октября. Мужчина указал, что является рядовым (матросом), ему более 35 лет, боевого опыта нет. 25-го сентября он получил повестку. С решением не согласен, прежде всего из-за возраста.

Решение предстоит вынести Санкт-Петерургскому городскому суду. Пока иск об отказе только зарегистрирован.

Сейчас в судах Петербурга рассматривается как минимум 13 исков об отмене своего призыва на военную службу.

Фото: Piter.tv