В судах Петербурга десять горожан оспаривают свою мобилизацию

Во Фрунзенский суд поступило три иска.

В среду, 12 октября, в суды Петербурга обратились десять горожан с исками об оспаривании решений о мобилизации. Об этом пишет объединенная пресс-служба судов города.

Во Фрунзенский суд поступило три иска. По два иска зарегистрировали в Приморском и Красногвардейском районных судах. Также по одному иску зафиксировали в Невском, Колпинском и Выборгском судах. Их приняли к производству.

Как рассказали в пресс-службе, истцы утверждают, что "военная служба противоречит убеждениям, имеются проблемы со здоровьем, неподходящий возраст. Один истец утверждает, что занимает должность в организации, которая обеспечивает стабильность национальной платежной системы, инфраструктуры финансового рынка и наличного денежного обращения, поэтому ему полагается отсрочка".

Ранее начальника отделения военкомата Фрунзенского района заподозрили в махинациях с военными билетами. У некоторых граждан из категории B была указана одна и та же болезнь.

Фото: Piter.tv

