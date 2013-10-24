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В судах Петербурга десять горожан оспаривают свою мобилизацию
Сегодня, 21:18
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В судах Петербурга десять горожан оспаривают свою мобилизацию

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Во Фрунзенский суд поступило три иска.

В среду, 12 октября, в суды Петербурга обратились десять горожан с исками об оспаривании решений о мобилизации. Об этом пишет объединенная пресс-служба судов города. 

Во Фрунзенский суд поступило три иска. По два иска зарегистрировали в Приморском и Красногвардейском районных судах. Также по одному иску зафиксировали в Невском, Колпинском и Выборгском судах. Их приняли к производству.

Как рассказали в пресс-службе, истцы утверждают, что "военная служба противоречит убеждениям, имеются проблемы со здоровьем, неподходящий возраст. Один истец утверждает, что занимает должность в организации, которая обеспечивает стабильность национальной платежной системы, инфраструктуры финансового рынка и наличного денежного обращения, поэтому ему полагается отсрочка".

Ранее начальника отделения военкомата Фрунзенского района заподозрили в махинациях с военными билетами. У некоторых граждан из категории B была указана одна и та же болезнь.

Фото: Piter.tv
 

Теги: иски, мобилизация, оспаривают
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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