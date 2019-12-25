  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Начальника отделения военкомата Фрунзенского района заподозрили в махинациях с военными билетами
Сегодня, 10:10
483
nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

Начальника отделения военкомата Фрунзенского района заподозрили в махинациях с военными билетами

0 0

У некоторых граждан из категории B была указана одна и та же болезнь.

Сотрудники экономической полиции Петербурга выявили преступную схему с выдачей военных билетов во Фрунзенском районе. Об этом сообщила "Фонтанка".

По данным издания, в сентябре 2020 года военный комиссар получил от призывников с помощью посредника 200 тысяч рублей. За вознаграждение он поменял в военных билетах категорию годности на "B". Посредник, по предварительным данным, получит 50 тысяч рублей. 

Этой осенью проводилась проверка военнообязанных с категорией B и выяснилось, что у многих указана одна и та же болезнь. При этом один из военнообязанных дал явку с повинной. 

Возбуждены уголовные дела в отношении владельца военника по статье "Дача взятки". А работник военкомата стал фигурантом дела о получении взятки. 

Теперь полиция устанавливает личности медиков, которые могли помочь получить справку о болезни, а также владельцев военных билетов с категорией B. 

Ранее зампред комитета Госдумы по обороне заявил о том, что частичная мобилизация не делится на этапы. 

Фото: Минобороны РФ

Теги: военкомат, военный билет
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии