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Зампред комитета Госдумы по обороне: частичная мобилизация не делится на этапы
Сегодня, 9:40
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Зампред комитета Госдумы по обороне: частичная мобилизация не делится на этапы

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Зампредседателя комитета Государственной Думы по обороне сообщил, что у каждого региона есть мобилизационный план, который нужно выполнить.

Заявления глав регионов и официальных лиц о "первом" и "втором" этапах частичной мобилизации не имеют под собой оснований. Об этом "Парламентской газете" рассказал зампредседателя комитета Государственной Думы по обороне Юрий Швыткин.

Юрий Швыткин отметил, что в указе президента нет никаких этапов мобилизации.

Соответственно, о том, что кто-то "выполнил первый этап" или "перешел ко второму этапу" говорить не приходится. Идет частичная мобилизация. Это непрерывный процесс.

Юрий Швыткин

Зампредседателя комитета Государственной Думы по обороне сообщил, что у каждого региона есть мобилизационный план, который нужно выполнить. Кто-то его уже выполнил, а кто-то ещё в процессе.

В понедельник, 10 октября, Уполномоченный по правам человека в Петербурге Светлана Агапитова сообщила о возможном завершении первого этапа мобилизации. А во вторник губернатор Ростовской области Василий Голубев в своем Telegram-канале написал, что призывные комиссии начали исполнять "новое мобилизационное задание".

Фото: Piter.tv

Теги: госдума, частичная мобилизация
Категории: Лента новостей, Новости России,

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