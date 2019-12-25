Агапитова сообщила о возможном завершении первого этапа мобилизации в Петербурге 10 октября

Уполномоченный по правам человека в Северной столице уточнила, что реальные сроки могут быть сдвинуты. В военкоматах и районных администрациях информацию пока не подтвердили.

По данным Уполномоченного по правам человека в Петербурге Светланы Агапитовой, первый этап мобилизации в городе может завершиться 10 сентября. Об этом омбудсмен сообщила в эфире радио "Комсомольская правда", уточнив, что реальные сроки могут двинуться.

Агапитова отметила, что набор военнослужащих могут продлить из-за большого количества выданных по ошибке повесток. На данный момент руководитель не располагает данными о том, сколько именно граждан уже призвали. Она отметила, что достоверно известно о 3-х именных батальонах добровольцев общей численностью 1,5 тыс. человек.

Информацию не подтвердили в военкоматах и районных администрациях.

Ранее мы сообщили о том, что главу МО "Владимирский округ" не стали призывать на военную службу.

Фото: ВКонтакте / Эдуард Ильин