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Главу МО "Владимирский округ" не стали призывать на военную службу
Сегодня, 15:45
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Главу МО "Владимирский округ" не стали призывать на военную службу

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Он не подходит призыву по мобилизации.

Глава муниципального округа "Владимирский округ" посетил военкомат после того, как на заседание муниципалитета пришли представители военкомата и сотрудники полиции.

По словам Тихоненко, ему подтвердили, что он не подлежит мобилизации. Мужчина окончил военную кафедру в 1995-м году, сейчас ему 50 лет.

Остаюсь Главой округа и продолжу работать на благо всех жителей.

написал Денис Тихоненко в "ВКонтакте".

Также представителей военкомата интересовал Дмитрий Прытков, но он не служил в армии. Какое решение было вынесено по нему, неизвестно. 

Ранее военный комиссар Петербурга заявил о том, что в теории мобилизовать могут человека без армейского опыта. 

Фото: ВКонтакте / Денис Тихоненко

Теги: владимирский округ, военкомат, повестка
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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