Главу МО "Владимирский округ" не стали призывать на военную службу

Он не подходит призыву по мобилизации.

Глава муниципального округа "Владимирский округ" посетил военкомат после того, как на заседание муниципалитета пришли представители военкомата и сотрудники полиции.

По словам Тихоненко, ему подтвердили, что он не подлежит мобилизации. Мужчина окончил военную кафедру в 1995-м году, сейчас ему 50 лет.

Остаюсь Главой округа и продолжу работать на благо всех жителей. написал Денис Тихоненко в "ВКонтакте".

Также представителей военкомата интересовал Дмитрий Прытков, но он не служил в армии. Какое решение было вынесено по нему, неизвестно.

Ранее военный комиссар Петербурга заявил о том, что в теории мобилизовать могут человека без армейского опыта.

Фото: ВКонтакте / Денис Тихоненко