Главу МО "Владимирский округ" не стали призывать на военную службу

Глава муниципального округа "Владимирский округ" посетил военкомат после того, как на заседание муниципалитета пришли представители военкомата и сотрудники полиции.
По словам Тихоненко, ему подтвердили, что он не подлежит мобилизации. Мужчина окончил военную кафедру в 1995-м году, сейчас ему 50 лет.
Остаюсь Главой округа и продолжу работать на благо всех жителей.
написал Денис Тихоненко в "ВКонтакте".
Также представителей военкомата интересовал Дмитрий Прытков, но он не служил в армии. Какое решение было вынесено по нему, неизвестно.
Ранее военный комиссар Петербурга заявил о том, что в теории мобилизовать могут человека без армейского опыта.
Фото: ВКонтакте / Денис Тихоненко
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