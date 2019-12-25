Повестки по мобилизации вручили двум депутатам МО "Владимирский"

Тихоненко рассказал, что военная кафедра была у него в 1995 году, сейчас ему 50 лет.

Во время публичных слушаний повестки получили Глава МО "Владимирский" Денис Тихоненко и муниципальный депутат Дмитрий Прытков. Представители военкомата и сотрудники полиции нашли их в здании муниципалитета, пишет "Фонтанка".

Тихоненко рассказал, что военная кафедра была у него в 1995 году, сейчас ему 50 лет. Он отметил, что "он младший офицер, такой специальности сейчас даже нет. В повестке написано явиться в военкомат, посмотрим, что там скажут. Депутат рассказал, что Дмитрий Прытков, который также получил повестку, не служил в армии. Кроме того, у него нет военной специальности.

Ранее депутат МО Владимирский округ Виталий Боварь покинул Россию. Он отметил, что является патриотом своей страны.

Фото: Вконтакте / Денис Тихоненко