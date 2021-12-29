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Депутат МО Владимирский округ Виталий Боварь покинул Россию
Сегодня, 11:09
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Депутат МО Владимирский округ Виталий Боварь покинул Россию

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Он отметил, что является патриотом своей страны.

Муниципальный депутат МО "Владимирский округ" Виталий Боварь сообщил о "вынужденном отпуске". Он выехал за пределы России. Об это Боварь написал накануне в своем аккаунте в Twitter.

Буду держать руку на пульсе и сделаю максимально, что смогу, чтобы помогать избирателям удаленно. Вернусь при первой возможности.

Муниципальный депутат сказал о том, что находится в Хельсинки. Неизвестно, является ли Финляндия конечным пунктом. Боварь отметил, что решение о выезде далось ему нелегко, несмотря на то, что он может работать удаленно. 

Кроме того, я патриот своей страны и все что я делаю с 2019 года — попытка сделать ее лучше, чтобы люди в ней ощущали свое человеческое достоинство и уважали чужое. И я буду продолжать этим заниматься.

Ранее также стало известно об отъезде бывшего депутата ЗакСа Максима Резника.

Фото: Telegram / Привет, это Уткина!

Теги: виталий боварь, муниципальный депутат
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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