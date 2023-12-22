Петербургского муниципала и тренера Губайдулина обвиняют в развращении подростков

Фигуранта задержали в августе прошлого года после жалобы родителей его ученика из секции по каратэ.

Следствие в Петербурге вменило 63-летнему депутату муниципального округа "Ржевка" и тренеру Игорю Губайдулину дополнительные эпизоды по делу о развращении несовершеннолетнего. Об этом пишет "Фонтанка" 30 января.

Губайдулин поднимал сексуальные темы в переписке еще с двумя подростками. По версии следствия, одного из них обвиняемый фотографировал в январе-мае 2023 года – на тот момент мальчику было 16 лет.

Эти кадры стали основой дела об использовании несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов (ст. 242.2 УК РФ), переписка добавила еще два: развратные действия в отношении лица старше 12 лет, но младше 14 лет, и те же действия в отношении подростка до 16 лет.

Муниципал был задержан в августе прошлого года после жалобы родителей его ученика из секции по каратэ: взрослые посмотрели в телефон их 12-летнего сына и увидели там переписку с фотографией полового органа. Тогда фигурант не признал вину, его заключили под стражу. В его отношении возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 135 УК РФ (развратные действия).

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Фото: Piter.TV