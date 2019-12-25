Депутата МО №72 Волохонского оштрафовали по статье о дискредитации ВС РФ

Муниципального депутата МО №72 Владимира Волохонского оштрафовали по статье о дискредитации Вооруженных сил РФ. Об этом сообщил "ЗакС.ру".

Поводом для составления протокола стала запись в паблике "Новости в Купчино" в "ВКонтакте" 26 мая. В ней Волохонский критикует депутатов Госдумы и проведение "военной спецоперации". Также мундеп недоволен жестокостью наказания по статье о дискредитации ВС РФ.

Волохонскому назначили штраф в 30 тысяч рублей. Решение он пока никак не комментировал. Депутат не присутствовал на заседании, так как еще в марте уехал из России.

На прошлой неделе депутата ЗакСа Александра Шишлова оштрафовали на 35 тысяч рублей по статье о дискредитации армии.

Фото: ВКонтакте / Владимир Волохонский